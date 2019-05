Ferì ragazzo con stampella lo scorso febbraio: denunciato 28enne

Roma – Lunedi’ scorso a Roma gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Amministrativa del commissariato Colombo hanno denunciato un uomo che si e’ reso responsabile di lesioni aggravate. Il fatto e’ avvenuto la mattina del 2 febbraio scorso quando un ragazzo, che si trovava all’esterno di una discoteca in zona Ostiense, veniva colpito e ferito al capo con una stampella ortopedica, senza giustificato motivo, riportando una lesione.

Durante le indagini gli investigatori della Polizia di Stato hanno effettuato numerosi sopralluoghi, acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e, a seguito di una accurata attivita’ di polizia giudiziaria, sono giunti all’individuazione dell’aggressore, un 28enne romano. Verranno intensificati da parte del Commissariato i controlli presso le discoteche nella zona interessata dalla movida, in particolare in via Libetta e via degli Argonauti.