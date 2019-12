Fermata 25enne con pene totali di 7 anni e mezzo, arrestata

Roma – “Risulta da espiare pena di anni 7, mesi 5, giorni 8 di reclusione”: questo recita l’ordine di carcerazione notificato dalla Polizia di Stato a una 25enne, dimorante in un campo nomadi a sud della capitale. La giovane, gia’ conosciuta dalla Forze di Polizia, e’ stata notata ieri mattina nelle vicinanze della metro Eur-Fermi dagli agenti del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco. I poliziotti, dopo averla fermata, hanno approfondito gli accertamenti sulla sua identita’, trovando a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dalla Magistratura milanese, per il quale la 25enne deve scontare una pena residua di quasi 7 anni e mezzo per una serie di reati commessi negli ultimi anni. La giovane e’ stata accompagnata nel carcere femminile di Rebibbia.