Fermati dopo fuga, cocaina e soldi in auto: arrestate due persone

Roma – Non si sono fermati all’alt intimato dai Carabinieri e hanno tentano la fuga a bordo della loro auto ma, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati e trovati in possesso di 76 dosi di cocaina e denaro contante. In manette sono finiti due romani, di 44 e 42 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle aree comprese tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Prato Fiorito, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno notato i due uomini a bordo di un’autovettura percorrere via Polizzi Generosa e hanno deciso di fermarli per un controllo.

Alla vista dei Carabinieri, i due hanno tentato di eludere l’alt, accelerando e dandosi alla fuga ma sono stati bloccati poco dopo in via San Fratello. Successivamente i militari hanno effettuato la perquisizione dei fermati e del veicolo, trovando in totale 76 dosi di cocaina e diverse centinaia di euro. Quanto rinvenuto e’ stato sequestrato unitamente all’autovettura.

Nel corso della stessa attivita’, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 40enne romano, sorpreso a spacciare cocaina nei pressi di una nota piazza di spaccio, di via dell’Archeologia. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 36 dosi di droga e 635 euro, ritenuti provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.