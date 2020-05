Fermati su scooter con droga: un arresto e una denuncia

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 24enne romano e denunciato un 22enne con le accuse di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, dopo aver notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto a bordo di uno scooter, i Carabinieri li hanno fermati per un controllo.

Avendo trovato il 24enne in possesso di 10 g di hashish e 10 di marijuana, divisi in dosi, i Carabinieri hanno deciso di perquisire le loro abitazioni. A casa del 24enne, occultati nella camera da letto, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, due panetti di hashish, del peso complessivo di 200 grammi, altri 71 grammi della stessa droga già divisi di dosi, 54 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 760 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nell’abitazione del 22enne, invece, i Carabinieri hanno trovato 3 piante di cannabis, alte circa 30 cm, coltivate in vasi plastica sul terrazzo, un barattolo intriso di residui della medesima sostanza già essiccata, un bilancino di precisione, e la somma di 3.500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto quanto rinvenuto e’ stato sequestrato, mentre l’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.