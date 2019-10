Fermato e arrestato 19enne: aveva 4,5 kg di hashish

Roma – Beccato con 4 kg e mezzo di hashish durante un normale controllo in strada. Maxi sequestro di stupefacente ieri sera a Roma al Tiburtino da parte della Guardia di Finanza. Protagonista un 19enne romano che, fermato per un normale controllo in strada in viale Sacco e Vanzetti, nella zona di Colli Aniene, e’ stato trovato in possesso della droga. La perquisizione domiciliare a Ciampino, ha portato alla luce oltre a un bilancino di precisione anche un notevole numero di bustine pronte per il confezionamento. Il giovane, incensurato, e’ stato arrestato e ora sara’ giudicato con il rito direttissimo.

Altri 10 panetti di hashish e marijuana, un coltello e diverso materiale per il confezionamento di circa 39mila dosi di droga. Questo il bilancio dello stupefacente trovato dalla Guardia di Finanza a casa del 19enne di Ciampino fermato ieri sera durante un controllo nella zona di Colli Aniene. Il giovane, incensurato, e’ stato condannato poco fa con rito direttissimo alla misura degli arresti domiciliari.