Ferrovia per Avezzano, investito 58enne

Roma – Un uomo di origini palermitane ma residente a Roma, di 58 anni, e’ stato investito e’ ucciso ieri, alle 21.30 circa, da un treno lungo la tratta Roma-Avezzano all’altezza del km 41,950. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Tivoli e dagli agenti della Polfer, pare che l’uomo si sia fermato volontariamente in mezzo ai binari poco prima del passaggio del treno rendendo impossibile la frenata del convoglio. Indagini sono comunque ancora in corso per accertare i fatti.