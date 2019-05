Roma – Al Bioparco di Roma sono nati una femmina di tapiro e quattro gemelli, due tamarini edipo e due lemuri catta. “Le nascite sono avvenute nell’ambito dei programmi di conservazione dell’Eaza, l’Associazione europea zoo e acquari- sottolinea il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti- sono quindi finalizzate soprattutto a conservare nuclei di specie rare, la cui esistenza negli ambienti naturali e’ sempre piu’ difficile”.

La piccola femmina di tapiro sudamericano pesa circa venti kg e si riconosce per il caratteristico mantello a strisce marroni e bianche che perdera’ a tra qualche mese. Sulla pagina facebook del Bioparco si potra’ votare uno fra i due nomi proposti dai guardiani del reparto per la cucciola.

I due gemelli di tamarino edipo sono tra le piu’ piccole scimmie esistenti al mondo; si tratta di una specie ad altissimo rischio di estinzione, soprattutto a causa della deforestazione che ne ha ridotto la distribuzione originaria del 75%. Al Bioparco attualmente il gruppo e’ composto da dodici animali.

Quando nasce un cucciolo, per le prime due settimane e’ la femmina ad occuparsi da sola dei nuovi nati, per poi demandare il compito al maschio o a qualche altro componente del gruppo che tiene i piccoli sul dorso per poi passarli alla madre per la poppata ogni due o tre ore. Dopo circa sette mesi i cuccioli sono indipendenti.

Un altro parto gemellare e’ avvenuto nell’area dei lemuri catta che ospita tredici animali; si tratta di proscimmie dalla coda ad anelli bianchi e neri che in natura vivono soltanto in Madagascar. I lemuri sono animali altamente sociali, noti per le evoluzioni acrobatiche e le caratteristiche posture yoga per prendere il sole.

Per festeggiare i nuovi arrivati, domenica 2 giugno si svolgera’ la giornata-evento ‘Foreste sottosopra’, durante la quale i bambini potranno partecipare a giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste e si potra’ partecipare alla visita guidata Cuccioli in foresta.