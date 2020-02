Festival di Sanremo al via: l’elenco degli ospiti della prima serata

Sanremo – Parte questa sera in prima serata su Rai Uno, il 70esimo Festival di Sanremo, in programma fino all’8 febbraio. A fare gli onori di casa sara’ Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, insieme alle prime due compagne di viaggio: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

“‘Finalmente siamo arrivati al 4 febbraio’. Questa e’ la frase che mi sono detto appena svegliato”, ha raccontato Amadeus, durante la conferenza quotidiana all’Ariston Roof con i protagonisti della ‘macchina sanremese’.

“Non vedo l’ora, insieme a tutto il gruppo autorale e agli artisti che hanno costruito il Festival-ha continuato il conduttore- di iniziare questa avventura in cui ci sara’ una forte presenza femminile. Questo e’ stato il desiderio per i settant’anni dello show”.

Tra gli ospiti speciali della puntata Emma Marrone, il cast del film ‘Gli anni piu’ belli’ di Gabriele Muccino, Gessica Notaro e Roger Waters. Lo storico leader dei Pink Floyd parlera’ al pubblico attraverso un videomessaggio: un regalo di Rula Jebreal per il Festival.

Fiorello e Tiziano Ferro, invece, saranno gli ospiti fissi del 70esimo compleanno della kermesse. Il cantante di Latina portera’ sul palco tre brani: ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno, ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini e ‘Accetto Miracoli’, tratto dall’ultimo disco di Ferro.

La prima artista che aprira’ la gara sara’ Irene Grandi. A seguire, in ordine di uscita, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki, Raphael Gualazzi. A questi dodici ‘big’ si affiancheranno i quattro giovani delle ‘Nuove Proposte’. Gli Eugenio In Via Di Gioia si confronteranno con Tecla Insolia. Fadi, invece, con Leo Gassmann. Da qui, usciranno i primi due semifinalisti.