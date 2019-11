Fiamme all’interno stazione Tiburtina: guasto ai semafori e disagi ai treni

Roma – Incendio questa notte alle 4.50 circa all’interno della stazione Tiburtina. Le fiamme hanno interessato una cabina che alimenta il sistema semaforico dello scalo.

Disagi alla circolazione dei treni che hanno subito rallentamenti soprattutto in uscita dallo scalo. Sul posto la Polfer che ha richiesto l’intervento anche della Polizia Scientifica della Questura di Roma per accertare le reali cause dell’accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa.