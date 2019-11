Fiamme in appartamento all’Alessandrino: anziana signora tratta in salvo da Vigili del Fuoco

Roma – Una donna di 88 anni e’ stata salvata dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri, durante un incendio scoppiato questa mattina in via delle Spighe 64, in zona Alessandrino, a Roma.

La donna si era rifugiata sul balcone della sua abitazione al primo piano. Evacuati gli altri inquilini della palazzina, tra cui diversi minori. Al vaglio le cause dell’incendio, anche se a quanto sembra tutto potrebbe essere partito in maniera accidentale da cumuli di oggetti accatastati all’interno dell’abitazione.