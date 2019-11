Fiamme in case Ater ad Acilia: non si registrano feriti né intossicati

Roma – Incendio, alle 11.45 di ieri, nelle case Ater di via Ludovico Brea, in zona Acilia. In fiamme alcune cataste di rifiuti lasciate sul pianerottolo del terrazzo del condominio di quattro piani. Evacuate 20 persone che si trovavano nei 12 appartamenti.

Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i Carabinieri di Casal Palocco e di Acilia. Lo stabile non ha riportato danni strutturali e tutte le persone evacuate hanno fatto rientro nelle loro case.