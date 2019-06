Roma – Incendio la scorsa notte in un centro carni in via Padre Corrado del Lauro, in zona Dragona, a Roma. Le fiamme hanno causato danni alle strutture e alle celle frigorifero, ma non ci sono state persone ferite o intossicate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Acilia, che adesso indagano per risalire alle cause del rogo.