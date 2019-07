Fiamme in deposito pneumatici: non si registrano feriti né intossicati

Roma – Un vasto incendio e’ divampato all’interno di un capannone industriale, ieri sera intorno alle 10, in via Vannucci 39, nel comune di Ardea. In fiamme un’area in cui sono presenti un sito di stoccaggio di pneumatici usati e una falegnameria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco al momento ancora impegnati nelle fasi di spegnimento. Non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dolosa, i Carabinieri della Compagnia di Anzio che procedono sull’accaduto. Al momento non risultano feriti o intossicati.