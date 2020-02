Roma – Un incendio e’ divampato all’interno di un appartamento in via dell’Orto di Santa Maria, a Civitaveccchia. Tre persone sono state messe in salvo dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del 118.

Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti al momento. L’appartamento e’ situato al primo piano di un condominio di quattro.