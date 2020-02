Roma – Incendio alle ore 8.30 circa in un appartamento al terzo piano di una palazzina in largo di Vigna Stelluti 24, a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo tre persone affidate alle cure del 118.

Una di loro e’ stata portata al Santo Spirito per intossicazione da fumo. Il palazzo e’ stato evacuato per precauzione. Nel rogo ha perso la vita anche un cane di piccola taglia.

Inutili i tentativi di rianimarlo, effettuati anche dall’ex presidente del Bioparco Federico Coccia. Per quanto riguarda la viabilita’, al momento risulta chiusa via di Vigna Stelluti, da largo Girolamo Belloni a piazza dei Giuochi Delfici in ambo i sensi di marcia.

Il rogo e’ partito dal terzo piano del palazzo, in un appartamento andato completamente distrutto. Danni ingenti, secondo quanto si apprende, anche nell’abitazione al quarto.

L’inquilino del terzo piano e’ stato trasportato all’ospedale Santo Spirito, mentre altre due persone sono state medicate sul posto per intossicazione da fumo, una signora anziana del quarto piano e una domestica originaria delle Filippine al quinto piano. Qui si trovava anche il piccolo cane che ha perso la vita. Sul posto e’ arrivata anche la padrona, in lacrime e visibilmente sconvolta dopo l’accaduto.