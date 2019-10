Fiamme in pinseria a Centocelle: ipotesi dolosa

Roma – Un incendio di natura quasi certamente dolosa quello scoppiato questa notte, alle 3 circa, nella pinseria ‘CENTO 55’ di via delle Palme 155, nel quartiere di Centocelle a Roma.

A scopo precauzionale sono stati evacuati i cittadini della palazzina adiacente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Prenestino che hanno rinvenuto sul luogo dell’incendio un contenitore con del liquido infiammabile accelerante.

Non risultano esserci feriti o intossicati. Il locale non si trova lontano da ‘La Pecora elettrica’, nota libreria della zona, distrutta dalle fiamme il 25 aprile scorso a causa di un incendio nato in circostanze ancora da chiarire Indagini in corso.