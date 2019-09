Fiamme in Prati: 8 motorini e 2 automobili coinvolte nel rogo

Una lunga fila di fiamme. L’incendio è divampato attorno alle 15 di oggi 19 settembre in Prati, nell’area di sosta dei motorini che si trova davanti l’ingresso del Liceo Ginnasio Dante Alighieri. L’allerta ai soccorritori da via Ennio Quirino Visconti, incrocio via Federico Cesi.

Densa e alta la colonna di fumo nera, ben osservabile in cielo da molti chilometri di distanza. In loco sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, un’autobotte ed un’autoscala. I pompieri hanno quindi provveduto a soffocare il rogo che ha interessato 8 motorini e due automobili (una Smart ed un’auto elettrica). Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

A seguito dell’incendio è rimasta annerita una delle facciate del liceo classico con la rottura di alcuni vetri delle finestre. Da accertare le cause, sul posto per svolgere accertamenti e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.