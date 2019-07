Fiamme negli studi La7 mentre è in onda Mentana: palazzo in parte evacuato

Roma – I Carabinieri della Stazione Trionfale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in via Umberto Novaro 32, a Roma, presso il centro studi televisivi La7, a causa di un incendio. Le fiamme hanno sprigionato una colonna di fumo che ha invaso parzialmente gli studi e la palazzina e’ stata in parte evacuata. Tra le probabili cause, un guasto ad alcuni quadri elettrici. Il principio di incendio si e’ sviluppato alle 20.30 circa, durante la diretta del tg condotta dal direttore Enrico Mentana, che era in collegamento con Milena Gabanelli, quando allertato dalla produzione, ha dovuto interrompere la diretta.