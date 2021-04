Roma – Incendio alle 10.45 circa all’interno di un’attivita’ industriale in cui si lavora l’alluminio in via della Scienza 9, nel comune di Fiano Romano. Le fiamme si sono sprigionate all’interno del capannone grande circa 3mila metri quadri. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’intera struttura.