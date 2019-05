Finale coppa Italia: 200 vigili per combattere traffico

Roma – In occasione dell’incontro di calcio Atalanta-Lazio, finale della Tim Cup (Coppa Italia) che avra’ luogo mercoledi’ sera allo stadio Olimpico, il comando della Polizia locale di Roma Capitale, informa una nota, sta predisponendo misure finalizzate a potenziare il presidio ed i servizi di viabilita’ nelle localita’ maggiormente interessate dall’evento.

Saranno in campo circa 200 agenti, impegnati a contribuire al regolare svolgimento della manifestazione con attivita’ mirate a regolare il transito di pedoni e veicoli e ad agevolare l’afflusso e deflusso degli spettatori in condizioni di sicurezza, nonche’ ad attuare i provvedimenti di interdizione sosta e del traffico veicolare, come disposto dalla Questura di Roma.

Le informazioni relative alla disciplina del traffico prevista per l’evento, con le relative chiusure stradali ed i divieti che interessano il perimetro, sono gia’ disponibili sulla pagina ufficiale Facebook del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale.