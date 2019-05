Finale coppa Italia: ecco piano traffico in occasione di Atalanta-Lazio

Roma – A Roma, in occasione dell’incontro di calcio relativo alla finale di Coppa Italia previsto alle ore 20.45 del 15 maggio tra Atalanta e Lazio, si segnala che dalle ore 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, Ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e quelli dotati di pass rilasciati dal Coni e dalle societa’ sportive: lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; lungotevere Diaz nel tratto compreso tra piazzale De Bosis e largo Maresciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su via Robilant); lungotevere Oberdan; lungotevere della Vittoria. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.