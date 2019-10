Fine settimana di morte su strade Roma e Latina: 3 decessi per incidente

Roma – Fine settimana da incubo sulle strade che percorrono la Capitale e la vicina Latina. Sono tre i decessi registrati a causa di altrettanti incidenti avvenuti sabato e domenica.

Un ciclista ha perso la vita sulla via Flacca, investito da un’automobile con una ragazza alla guida. Il tutto tra Sperlonga e Fondi, in un momento della giornata con la visibilità quasi ridotta a zero.

Un altro morto sempre nella zona del Pontino, questa volta a Itri, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita a causa di uno scontro tra auto e moto.

Per concludere il weekend di sangue ci spostiamo in zona Borghesiana, nella Capitale, dove un ragazzo di 22 anni si è schiantato con la propria Smart alle prime luci dell’alba. Il sinistro si è verificato all’altezza del civico 1797, non lasciando alcuna via di fuga al malcapitato.