Firmato accordo Dante-Università Lateranense: si insegnerà italiano a studenti stranieri

Roma – Firmata la convenzione tra la societa’ Dante Alighieri e la Pontificia Universita’ Lateranense per l’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri. Per il nuovo anno accademico gli stranieri iscritti alla Lateranense potranno frequentare corsi di lingua e cultura italiane tenuti dai docenti della Scuola di Roma della Dante presso l’ateneo, attraverso corsi frontali.

Siglato lo scorso 14 febbraio dal segretario generale della Societa’ Dante Alighieri, Alessandro Masi, e dal rettore Vincenzo Buonomo, l’accordo nasce dall’esigenza dell’Universita’ del Laterano di sostenere lo studio e l’apprendimento, da parte dei propri studenti, della lingua e della cultura italiane.

Con l’iscrizione ai corsi, gli studenti – che per l’anno accademico in corso hanno raggiunto la quota di 1.516, di cui 638 non italiani, ai quali si aggiungono quelli dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater (443, di cui 54 non italiani) – riceveranno gratuitamente la tessera associativa della Dante che offrira’ loro la possibilita’ di partecipare alle diverse attivita’ culturali che si svolgono a Palazzo Firenze, sede centrale della Societa’.