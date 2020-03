Roma – Sono stati entrambi disinnescati i plichi consegnati questa mattina, al centro meccanizzato di smistamento postale di Fiumicino e nell’ufficio postale di via Empolitana nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Il primo plico conteneva della polvere pirica con innesco, il secondo plico era costituito da una busta gialla imbottita, come i precedenti pacchi bomba consegnati a Roma nei giorni scorsi.