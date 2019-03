Folle inseguimento a stazione Termini: arrestato 38enne

Roma – Fuga rocambolesca questa notte per un uomo a bordo di una Smart nella zona della Stazione Termini. L’auto ha terminato la sua corsa in auto, schiantandosi nei pressi del tunnel di via Giolitti, ma l’uomo al volante ha aperto la portiera ed e’ fuggito a piedi.

È successo intorno alle 23:30, dopo che l’auto, probabilmente alla vista degli agenti, aveva iniziato a correre nel traffico percorrendo anche alcuni piccoli tratti di strada contromano. L’uomo, un tunisino di 38 anni, e’ stato bloccato e arrestato dai poliziotti del Reparto Prevenzione crimine e da alcuni agenti del Commissariato Salario. L’accusa nei sui confronti e’ di resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio i motivi che lo avrebbero indotto a scappare alla vista della Polizia.