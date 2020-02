Roma – Segnaletica ufficiale cancellata con uno spray bianco e sostituita con una scritta enorme fatta a mano sull’asfalto: ‘Fontana di Trevi’, con una freccia che indica la direzione di via della Panetteria.

Siamo lungo via del Tritone, all’angolo che separa via della Panetteria da via della Stamperia. Entrambe, secondo le indicazioni istituzionali, portano a Fontana di Trevi.

Peccato pero’ che qualcuno ha cancellato i cartelli su via della Stamperia, nascondendo la dicitura ‘Fontana di Trevi’, e indicando via della Panetteria con una grande freccia che parte dalla carreggiata di via del Tritone accompagnata dalla scritta spray ‘Fontana di Trevi’.

Come a dire: ‘solo questa e’ la direzione giusta’ per visitare uno dei monumenti piu’ famosi della Capitale.