Forza serranda osteria e tenta la fuga: arrestato

Roma – Un cittadino bulgaro di 54 anni, senza fissa dimora e incensurato, è è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo stava armeggiando sulla serranda di un’osteria di piazza San Cosimato, attività chiusa in rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento del Covid-19, quando e’ stato sorpreso dalla pattuglia di militari in transito proprio in quel momento.

Alla vista delle divise, il 54enne ha tentato di darsi alla fuga tra i vicoli dello storico quartiere capitolino, ma e’ stato bloccato dopo aver opposto resistenza ad un Carabiniere, rimasto lievemente contuso ad un polso. L’uomo aveva con se’ una carta di identità rilasciata dalle Autorità Bulgare, non più in corso di validità.

Il 54enne e’ stato portato in caserma, in attesa dell’udienza di convalida.