Fotografie di Tano D’Amico in mostra a Roma: scatti inediti dedicati a ‘Guerra ai poveri’

Roma – Si chiama ‘Guerra ai poveri’ la mostra fotografica di inediti di Tano D’Amico al Centro Sperimentale di Fotografia ‘Csf-Adams’ a Roma dall’11 maggio al 7 giugno. Cuore dell’esposizione il mondo degli esclusi, degli ultimi, dei senza parola, catturati dall’obiettivo del ‘fotografo di strada’ “con il consueto linguaggio a cui ci ha abituato- si legge sull’evento Facebook- intriso di lirismo poetico e graffiante realta’”.

Il fotografo “che sa di operare in un mondo sempre meno illuminato e, per questo prigioniero dell’asprezza della desolazione, ci racconta che un altrove di riscatto e’ ancora possibile. Che la bellezza, la dignita’, si trovano nell’uomo, nella sua consapevolezza di appartenere ad una storia collettiva, nella pratica del conflitto, nell’essere alterita’ ad un sistema votato a produrre poverta’, marginalita’ e sofferenza dei piu’ in cambio dell’arricchimento e del potere dei pochi”. La mostra, a cura di Gabriele Agostini, e’ realizzata in collaborazione con Kromartgallery ed e’ a ingresso libero su prenotazione.