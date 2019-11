Fregene, trovato uomo deceduto in abitazione

Roma – Oggi pomeriggio, subito dopo l’ora di pranzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un’abitazione di Fregene dopo una chiamata per ‘soccorso di persona’. Una volta entrati nell’appartamento i pompieri hanno trovato il corpo esanime di un uomo di 45 anni, decesso poi confermato dal personale medico del 118 prontamente intervenuto.

Dopo il ritrovamento, sul luogo sono giunti anche gli agenti della Polizia del vicino commissariato di Fiumicino, che dopo i rilievi del caso e gli accertamenti di rito non hanno trovato segni di violenza, motivo per cui al momento si crede che l’uomo possa essere morto in seguito ad un malore.

La chiamata ai Vigili del Fuoco era stata effettuata da un uomo, il quale erano diversi giorni che non riusciva a mettersi in contatto con il cugino.