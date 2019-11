Fuga di gas al Collatino: chiuso tratto stradale

Roma -Un tratto stradale di via Grotta di Gregna è stato interdetto al transito veicolare e pedonale a causa di una fuoriuscita di gas. L’episodio si è registrato tra Colli Aniene ed il Collatino, nel mezzo fra via Igino Giordani e via Collatina.

A dare la notizia è direttamente la Italgas, che tende a precisare come una ditta estranea al gruppo non si è accorta di aver danneggiato una condotta del gas provocandone la dispersione.

I tecnici sono dunque prontamente sopraggiunti sul luogo dell’incidente per porre rimedio, obbligando la chiusura della strada per favorire l’intervento di messa in sicurezza dell’intera zona ed agevolare di fatto le attività di ripristino.

Per adesso la Società sta riuscendo a garantire continuità del servizio alle utenze collegate al tratto di rete interessato dal danneggiamento.