Funerali Piscitelli: famiglia e Questura si accordano, mercoledì cerimonia per 100

Roma – Raggiunto l’accordo tra la famiglia Piscitelli e la Questura di Roma: il funerale di Fabrizio si terra’ mercoledi’ 21 alle 15 presso il santuario del Divino Amore. Vi e’ stata una lunga trattativa in quanto i congiunti di Diabolik, storico ultras della Lazio ucciso due settimane fa al Parco degli Acquedotti, volevano un funerale pubblico. Non sono riusciti pero’ ad ottenerlo, in quanto si trattera’ di una cerimonia privata, che prevede la partecipazione all’incirca di 100 persone, gia’ scelte.

Si teme comunque l’arrivo di numerosi tifosi da tutta Europa, motivo per cui in principio il questore di Roma, Carmine Esposito aveva predisposto una cerimonia ancora piu’ ristretta per il 13 agosto presso il cimitero Flaminio, che non e’ mai avvenuta per la totale opposizione dei parenti a rilasciare la salma. Mercoledi’, per tutti coloro che non hanno autorizzazione ad entrate, giornalisti compresi, sara’ possibile sostare nel piazzale antistante la chiesa.