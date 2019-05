Furgone si ribalta in zona Magliana: 56enne in codice rosso

Roma – Un uomo di 56 anni alla guida di un furgoncino Fiat Doblo’ ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo contro un veicolo in sosta. L’uomo e’ stato ricoverato in codice rosso. È accaduto poco dopo le 14 in via della Magliana, all’altezza di piazza Meucci. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Marconi per i rilievi e per la viabilita’ locale. Il conducente del furgoncino sara’ sottoposto ai testi di alcol e droga.