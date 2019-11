Roma – Raggiungevano i loro obiettivi da derubare, tra Prima Porta, La Giustiniana e Labaro a bordo di un’auto di una delle agenzie di car sharing operanti nella Capitale, noleggiata con le generalita’ di ignare persone estranee ai fatti. A smascherare i due ladri e identificare la donna che gli faceva da autista sono stati i Carabinieri della Stazione Roma La Storta a conclusione di una lunga e minuziosa attivita’ d’indagine iniziata questa estate. Si tratta di due ragazzi romani di 18 e 22 anni, con precedenti, a cui i Carabinieri hanno notificato una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma che dispone per il 22enne gli arresti domiciliari mentre per il complice 18enne la misura dell’obbligo di dimora nel proprio domicilio. Risulta attualmente indagata a piede libero anche una ragazza di 28 anni, originaria del Portogallo, che fungeva da palo e da autista per i due ladri.

Almeno 4 i colpi tre dei quali compiuti nella stessa notte del 26 luglio scorso attribuibili ai due banditi: due tabaccherie, un negozio di gelati e un centro estetico, tutti visitati di notte, da cui, dopo aver forzato le saracinesche, hanno portato via i soldi degli incassi, gratta e vinci, sigarette e prodotti cosmetici del valore complessivo di decine di migliaia di euro.

Solo in un caso, in un bar di piazza della Visione, il colpo e’ sfumato sul piu’ bello per cause indipendenti dalla loro volonta’ che li ha costretti ad allontanarsi.