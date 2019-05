Furti reiterati nei confronti viaggiatori: arrestato ladro già noto

Roma – Un 45enne italiano, gia’ noto alle forze di Polizia, sabato scorso e’ stato arrestato per furto aggravato. Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, appartenente alla Squadra di Polizia giudiziaria, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano autore di furti ai danni dei viaggiatori ferroviari.

Dopo le svariate denunce di furto di bagagli ricevute, avvenute su alcuni treni regionali e nella stazione Termini, i poliziotti hanno avviato un’articolata attivita’ investigativa, supportata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente sui convogli ferroviari e nelle stazioni, che si e’ conclusa con l’identificazione di un italiano, gia’ noto come ladro operante in ferrovia, nei cui confronti l’Autorita’ giudiziaria di Roma ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.