Furto a stazione Termini: arrestati 2 uomini e refurtiva recuperata

Roma – Il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio e’ subito intervenuto presso la stazione di Roma Termini a seguito della segnalazione di un furto subito da una persona a bordo di un treno in arrivo. Dalle descrizioni dei 2 autori fornite dalla vittima, la pattuglia della Polizia Ferroviaria ha immediatamente avviato le ricerche all’interno dello scalo ferroviario e nelle vie adiacenti.

Ed e’ stata proprio in una delle vie limitrofe la stazione che sono stati individuate e bloccate due persone con ancora in possesso della refurtiva successivamente riconsegnata alla vittima. I due, cittadini stranieri, sono stati arrestati per furto aggravato e messi a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.