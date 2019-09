Furto e aggressione ad agente Polfer: 3 persone arrestate a stazione Termini

Roma – Due cittadini cubani sono stati arrestati, all’interno della stazione di Roma Termini, da personale della Squadra di Polizia giudiziaria della Polizia Ferroviaria, per furto aggravato. I due avevano rubato uno zaino contenente effetti personali a una turista australiana. In particolare, la coppia si era introdotta all’interno di un esercizio commerciale presente nello scalo ferroviario, dove aveva adocchiato la vittima, seduta con lo zainetto riposto accanto.

Uno dei due si e’ avvicinato alla donna, mentre l’altro controllava che non ci fossero forze dell’ordine nelle vicinanze, poi con particolare abilita’ e destrezza, e’ riuscito a sottrarle lo zaino e ad allontanarsi. Il palo non si era accorto della presenza degli agenti che avevano assistito a tutta la scena. Intervenuti, i poliziotti hanno arrestato la coppia e recuperato la refurtiva che veniva restituita alla legittima proprietaria.

Nella stessa serata e sempre a Roma Termini, nell’antistante piazza Cinquecento, un cittadino nigeriano ha rimosso e gettato in terra le strutture di un cantiere edile presente in loco, creando spavento e pericolo tra le persone presenti. Gli agenti della Polfer, intervenuti, sono stati fisicamente aggrediti dall’uomo. Bloccato, con non poca fatica, e’ stato tratto in arresto dai poliziotti. Durante la colluttazione un agente e’ rimasto ferito lievemente, con contusioni guaribili in 5 giorni.