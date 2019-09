Galleria Pasa, salvato pitbull che vagava disorientato

Roma – Momenti di apprensione ieri mattina a Roma a due passi dal Vaticano, dove un cane di razza pitbull vagava disorientato tra i veicoli lungo il tunnel sottostante alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta. Una disavventura che, grazie all’iniziativa e alla prontezza di intervento di alcuni agenti della Polizia locale della Capitale, fortunatamente si e’ conclusa a lieto fine. Una pattuglia del I Gruppo ‘ex Prati’, che transitava nella zona, si e’ accorta della presenza dell’animale ed e’ immediatamente intervenuta, adoperandosi per fermare i veicoli e mettere al riparo il pitbull impaurito, evitando cosi’ conseguenze dannose per il cane e per le persone a bordo di moto e auto che in quelle ore percorrevano numerose il tratto di strada. Una volta tranquillizzato, l’animale e’ stato portato presso gli uffici del Gruppo di via del Falco, dove il personale ha provveduto a procuragli del cibo, prendendosene cura fino all’arrivo del personale veterinario per gli accertamenti del caso e l’accompagno presso le strutture idonee. Attraverso la lettura del microchip in serata e’ stato possibile rintracciare il proprietario.