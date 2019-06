Gaudio: dolore per perdita ragazzo, da noi massima serietà e responsabilità

Roma – “La cosa piu’ importante e’ il dolore per la perdita di questo ragazzo, che ho trasmesso alla famiglia. Quest’ultima da ammirare per compostezza e serieta’. Per quel che riguarda il resto, noi ci siamo comportati con serieta’ e responsabilita’ insieme alle forze dell’ordine per prevenire e successivamente denunciare eventuali illeciti. Evitando il piu’ possibile scontri all’interno delle universita’. È necessario in questi casi avere senso di responsabilita’ e di legalita’ democratica che e’ fatta di processi piu’ lunghi rispetto a quelli che potrebbero sembrare piu’ semplici ma indubbiamente piu’ soggetti a scontri”. Lo ha detto il rettore della Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, a proposito della morte del ragazzo mentre scavalcava i cancelli dell’ateneo nella notte di sabato.