Gelateria rapinata: uomo ricercato dopo aver fatto irruzione con pistola

Roma – Rapina a mano armata ieri sera alle 23.15, in piazza dell’Ateneo salesiano, in zona Tufello a Roma. Un uomo con volto coperto da casco, pistola in pugno, ha fatto irruzione in una gelateria e sotto la minaccia dell’arma si e’ fatto consegnare l’incasso.

Circa 500 euro il bottino, che l’uomo ha afferrato per poi darsi alla fuga. Sul caso indagano i poliziotti del Commissariato Fidene e il reparto Volanti della Questura di Roma.