Giamaica-Italia: Casa internazionale delle donne organizza serata sostegno per azzurre

Roma – Venerdi’ 14 giugno alle 18 la Nazionale italiana di calcio femminile affrontera’ la Giamaica ai mondiali di Francia 2019 e la Casa internazionale delle donne propone una serata di sostegno sportivo, riflessione e festa organizzata in collaborazione con The Co2 Crisis Opportunity Onlus e D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, la rete nazionale dei centri antiviolenza.

Alle 20, al termine della proiezione della partita, seguira’ il dibattito ‘Donne e calcio’, moderato da Sara Tardelli, giornalista sportiva-The CO2 Onlus con la partecipazione di: Loredana Pesole-Assist; Marta Russo-Uisp; Silvia Spinelli, designatrice arbitrale Can D; Lella Palladino, presidente D.i.Re; Piercarlo Presutti, capo della redazione sportiva dell’Ansa. Alle 21 previsto il dj-set con Paola Dee nel giardino della Casa.

Al centro del dibattito le conquiste ottenute e l’attenzione mediatica di questi giorni per le Azzurre: e’ una moda o e’ scattato davvero qualcosa? Il calcio femminile puo’ contribuire a un cambiamento culturale piu’ complessivo, demolendo gli stereotipi sessisti con cui ancora fanno i conti le donne, a cominciare dalle calciatrici, arbitre e giornaliste sportive? Investimenti e sponsorizzazioni, contratti, diritti e riconoscimenti: a che punto siamo? Negli anni, la presenza delle donne negli sport considerati come tipicamente maschili, tra cui il calcio, e’ molto aumentata, eppure l’Italia continua a essere indietro rispetto ad altri paesi europei.

In questa occasione le professioniste dello sport potranno conoscere la Casa internazionale delle donne e il pubblico di confrontarsi con loro. L’ingresso all’evento e’ a sottoscrizione per sostenere la Casa internazionale delle donne consentendole di saldare i debiti pregressi e assicurare la sua indipendenza in futuro.