Giornata della Memoria: a Palermo targa in ricordo scienziato Segrè

Palermo – L’amministrazione comunale di Palermo, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della ‘Giornata della Memoria’, ha inaugurato in piazza Francesco Crispi una targa marmorea in memoria di Emilio Segre’, scienziato ebreo, professore all’Universita’ degli Studi di Palermo, costretto ad abbandonare la docenza e il nostro paese a causa delle leggi razziali del 1938.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, Leoluca Orlando, e l’assessore alle Culture, Adham Darawsha, oltre che l’assessore regionale al Territorio, Salvatore Cordaro, il giornalista Leone Zingales, promotore dell’evento, e, per l’Istituto siciliano degli studi ebraici, il presidente Evelyne Aouate.

Orlando ha sottolineato “l’alto valore simbolico di questa iniziativa, che ci ricorda non solo la figura e la storia di un grande uomo e scienziato, ma anche come le leggi razziali furono una sciagura, un atto inumano che porto’ a smembrare famiglie, distruggere comunita’, espellere dal nostro paese migliaia di italiani colpevoli solo di essere ebrei”.

“Oggi, ricordare ogni singola vittima, ogni singolo deportato, ogni singola persona espulsa dalle proprie comunita’ e costretta a lasciare l’Italia e’ un dovere morale verso di loro – ha concluso – ma anche un dovere verso i nostri figli e nipoti, perche’ il loro futuro sia libero da ogni forma di violenza e discriminazione”.