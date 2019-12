Giro di vite su sale slot: vietate entro 500 metri da luoghi sensibili

Roma – Inserimento del ‘distanziometro’ per l’apertura di nuove sale slot, con minimo 500 metri di distanza dai luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri anziani o chiese. No all’installazione di bancomat e sportelli bancari o postali nelle sale gioco. Divieto di ogni tipo di pubblicita’ dei luoghi di gioco, insegne luminose comprese.

Sono le modifiche principali apportate dalla maggioranza M5S in Campidoglio al proprio Regolamento Sale slot e giochi leciti di Roma Capitale, risalente al 2017, con la proposta di delibera 92/2019 a prima firma della consigliera M5S, Sara Seccia, approvata oggi pomeriggio dall’Assemblea capitolina all’unanimita’, con 29 voti favorevoli.

Le novita’ si applicheranno per le nuove aperture di sale giochi, non dunque in maniera retroattiva; tuttavia, il regolamento verra’ applicato anche in caso di trasferimento di sede o ampliamento dei locali con apertura di nuovo o ulteriore ingresso al pubblico. Come ha spiegato la proponente Seccia, “parliamo di una breve e semplice modifica al regolamento sale slot e giochi leciti che questa amministrazione ha approvato nel 2017. Non c’e’ alcun ripensamento, anzi: andiamo a inserire nuovi elementi che ci hanno fornito istituzioni superiori, rendendo piu’ chiaro il testo.

Viene inserito il ‘distanziometro’, ovvero la distanza che deve intercorrere tra un luogo sensibile individuato dalla legge e la sala giochi con macchine slot o videolottery, nei peggiori casi. Parliamo di uno strumento che per 5 anni nella legge regionale non c’e’ stato, lo ha fatto Roma: la distanza e’ di 500 metri (il vecchio era di 350 metri all’interno dell’Anello ferroviario)”. Altra novita’, ha sottolineato Seccia, “e’ la pubblicita’, ovvero una disciplina secondo cui non si deve pubblicizzare un luogo di gioco, parlando sempre di gioco lecito e legalizzato. Viene vietata ogni forma di pubblicita’, comprese le insegne luminose”.

Questo regolamento, ha concluso la prima firmataria della delibera, si applica per il futuro, al momento non si applica in maniera retroattiva perche’ servirebbe una legge di rango superiore”.