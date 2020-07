Gra Roma, Anas: traffico rallentato tra le uscite Nomentana e Salaria causa incidente

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Salaria.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.