Graduale ritorno alla normalità su linea Alta Velocità Roma-Firenze-Bologna

Roma – È stato riattivato dalle 8.30, e sta tornando progressivamente alla normalita’, il traffico ferroviario sulle linee AV Bologna – Firenze e Firenze – Roma direttissima e convenzionale.

È ripresa gradualmente la circolazione anche sulle linee Pistoia – Porretta Terme, Firenze – Empoli, Bologna – Prato convenzionale e Prato – Pistoia.

L’ultima linea ancora sospesa e’ la Firenze – Borgo San Lorenzo, via Pontassieve, dove sono in fase avanzata le verifiche dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.

La circolazione era sospesa, in via precauzionale, dalle ore 4.35 per consentire ai tecnici di RFI la verifica dello stato dell’infrastruttura a causa di una scossa di terremoto che ha interessato la zona dell’area del Mugello.