Roma – “Questa mattina alle 11.00 circa, in zona EUR, un graduato dell’Esercito Italiano in servizio nell’ambito dell’operazione strade sicure Roma, libero dal servizio, mentre faceva jogging sulla via Laurentina e’ stato testimone di uno scippo ai danni di una donna anziana che stava uscendo da una farmacia. Senza indugio, ha aumentato il ritmo della corsa e raggiunto il malvivente lo ha bloccato con tecniche del metodo di combattimento militare (di cui lo stesso e’ istruttore) poco dopo e’ giunta in zona una pattuglia dei carabinieri avvertita dai passanti che avevano assistito alla scena. Anche durante la fase 2 del COVID 19, i militari dell’ Esercito Italiano impegnati nell’operazione strade sicure non si risparmiano nel servire la collettività e garantire la sicurezza dei cittadini”.

Lo scrive in una nota l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.