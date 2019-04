Grave incidente su via Ostiense: 72enne morto e un ferito

Roma – Incidente mortale questa notte, alle 23 circa, in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. Nello scontro frontale tra una Fiat Punto e un Fiat Ducato, a perdere la vita e’ stato un uomo di 72 anni, conducente dell’autovettura. A bordo dell’autocarro, un cittadino di nazionalita’ rumena di 43 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’Incidente e’ intervenuto il gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada e’ stata chiusa fino alle 7 di questa mattina in entrambe le direzioni.