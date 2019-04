Grave incidente sul GRA all’uscita 8 Bufalotta 

Si è verificato il 10 Aprile un grave incidente sul GRA. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16.20 all’uscita 8 Bufalotta al chilometro 23.800, in corsia esterna. Per raggiunti ancora non del tutto chiarite una automobile si è scontrato con un autocarro. Nonostante che sul posto si sono recate le ambulanze è stato necessario l’intervento dell’elicottero, eliambulanza Pegaso, che ha trasportato i feriti in ospedale. Per poter permettere le operazioni di soccorso, i rilevamenti da parte della polizia, ed il successivo sgombro della carreggiata, è stato necessario chiudere la strada.

Dopo più di un ora d’attesa gli automobilisti hanno potuto riprendere il transito poiché la strada era stata liberata. Ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire anche sulla viabilità dei quartieri Bufalotta e Porta di Roma.

