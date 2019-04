Greta su palco a Piazza del Popolo: siate orgogliosi di voi, stiamo cambiando il mondo

Roma – “Ciao Roma”. Greta Thunberg e’ salita sul palco capitolino del Friday for Future a Piazza del Popolo con circa un’ora di ritardo rispetto al previsto. La 16enne paladina del contrasto al cambiamento climatico ha fatto la sua apparizione tra i cori ‘con Greta salviamo il Pianeta’ e ha subito preso la parola mostrando sicurezza e padronanza di linguaggio.

“È un onore essere qui, non so quanti siete ma siete tanti e dovete essere orgogliosi di voi. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno- ha detto- e’ il futuro. Molti di noi non capiscono finche’ non e’ troppo tardi e tutti devono decidere da che parte stare. Noi siamo qui perche’ abbiamo deciso da che parte stare. Ci dicono che perdiamo ore di scuola ma in realta’ stiamo cambiando il mondo- ha concluso- Per questo continueremo a lottare per il nostro futuro. Grazie Roma”.