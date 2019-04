Grosso incendio coinvolge 14 auto in area sosta condominiale: non ci sono feriti

Roma – Maxi rogo di auto questa notte intorno alle 2.30 in zona Magliana a Roma, in via Pescaglia, dove all’interno di una area di sosta condominiale all’aperto sono andate in fiamme 14 autovetture. Di queste, 7 sono state completamente distrutte dalle fiamme, le altre parzialmente danneggiate. Non risultano esserci persone ferite. Sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri della stazione di Villa Bonelli, che indagano per risalire alle reali cause del rogo.