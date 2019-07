Guida turistica si arrampica su Colosseo per protesta, poi desiste

Roma – Ha desistito ed e’ sceso dal primo anello del Colosseo sul quale si era arrampicato per protesta. Un atto dimostrativo durato circa un’ora e 30 minuti quello di Franco, guida turistica di Roma, che minacciato il suicidio per dire ‘no’ al nuovo regolamento di Polizia urbana della Capitale in vigore da alcuni giorni. Oltre ad introdurre il Daspo urbano, nuove regole contro la prostituzione e i bagni nelle fontane con multe fino a 459 euro, le regole rese definitive dal voto dell’Assemblea capitolina il 6 giugno scorso, colpiscono anche alcune attivita’ non compatibili con il decoro storico e artistico del sito tutelato dall’Unesco all’interno del Centro Storico. Come quelle dei procacciatori di turisti e salta-fila. “I divieti – spiega il Campidoglio- venivano regolati, in passato, con ordinanze temporanee che oggi non e’ piu’ possibile emettere, perche’ fenomeni come quello dei centurioni, dei saltafila e dei venditori abusivi di cibi o bevande su strada non sono piu’ saltuari o sporadici, bensi’ radicati. Da qui l’esigenza di rendere altrettanto strutturale la loro disciplina”. Franco, che aveva raccolto il consenso di alcune decine di guide turistiche sotto al Colosseo, e’ stato preso in consegna dagli uomini della Polizia di Roma Capitale. Un gruppo si e’ poi diretto verso piazza del Campidoglio per continuare la protesta.